Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 16'ıncı güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 16 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu.

Dün ABD güçleri İran’daki Hark Adası’na saldırırken Irak ve bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA ile saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaları gevşeterek, misilleme riskinin düşük olduğu bölgelerde okulların açılmasına izin verdi.

İşte savaşın 16'ıncı gününde yaşananlar…

SUUDİ ARABİSTAN: 25 İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geceden bu yana ülkenin hava sahasına giren 25 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İSRAİL'DE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığını, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

İsrail basını, başkent Tel Aviv'de İran'dan yapılan saldırılar sonrasında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İRAN'IN İSFAHAN KENTİNDE PATLAMA

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran medyasında, sabah saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin haberlere yer verildi.

Haberde, İsfahan kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin ardından göğe yükselen dumanın şehrin uzak bölgelerinden görüldüğü aktarıldı.

İSRAİL'DE 3 BÖLGEDE YANGIN

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İRAN’IN İSFAHAN KENTİNDEKİ FABRİKAYA FÜZE SALDIRISI

İran’ın İsfahan kentindeki bir fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.

İSFAHAN DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

İran’ın İsfahan kenti, daha önce de ABD ve İsrail’in çok sayıda saldırısına hedef olmuştu. Saldırılarda, rejime ait askeri hedeflerin yanı sıra, İran’a ait tarihi yapılar ile yabancı ülkelere ait diplomatik misyonlar da zarar görmüştü.