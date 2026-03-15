Avrupa futbolunda alışılmış güç dengelerinin en çok sarsıldığı liglerden biri bu sezon Polonya’da yaşanıyor. 18 takımlı Ekstraklasa’da 25. hafta oynanırken zirve ile son sıra arasındaki puan farkının düşük kalması nedeniyle her kulübün şampiyonluk ve küme düşme ihtimali bulunuyor.
Avrupa'nın en çılgın ligi: 18 takımın da küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var
Furkan Çelik
Ekstraklasa bu yönüyle Avrupa’nın 5 büyük ligi dışındaki en heyecan verici lig olarak gösteriliyor.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KLASİK DENGE YOK
Ekstraklasa son yıllarda da sürprizlere açık yapısıyla dikkat çekiyordu. Son dönemde Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok ve Rakow Czestochowa gibi kulüplerin zirveye çıkması, Polonya futbolunda tek kulüp hegemonyasının zayıfladığını gösteriyor.
TARAFTAR İLGİSİ ARTIYOR
Polonya futbolunun kaotik ama çekici yapısı tribünlere de yansıyor. Bu sezon Ekstraklasa maçlarında ortalama seyirci sayısının yaklaşık 13 bin seviyesine çıktığı, hafta başına toplam ilginin ise 100 binin üzerine yerleştiği aktarılıyor.
HER HAFTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Polonya Ligi’ni özel kılan ana unsur, neredeyse her sonucun mümkün olması. Bir hafta lider olan takım ertesi hafta orta sıralara yaklaşabiliyor, düşme hattındaki bir ekip ise birkaç galibiyetle Avrupa yarışına tutunabiliyor.
FUTBOLUN EN ÖNGÖRÜLEMEZ ADRESİ
Avrupa’nın en büyük liglerinde görülmeyen bu denge, Ekstraklasa’yı bu sezon futbolun en çılgın ve en öngörülemez sahnelerinden biri haline getirdi.