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İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak Knesset seçimlerine haftalar kala Arap partilerinin seçime katılımıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Merkez Seçim Komitesi, Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am ile Hadash, Ta’al ve Balad’ın yer aldığı Ortak Liste’nin seçimlere katılmasını yasaklama yönünde oy kullandı. Her iki liste hakkındaki karar da 18’e karşı 5 oyla kabul edildi.

DÖRT BÜYÜK ARAP PARTİSİ SEÇİM DIŞINDA KALABİLİR

Kararların yargı sürecinin ardından geçerlilik kazanması halinde İsrail’deki dört büyük Arap partisi 27 Ekim seçimlerinde kendi listeleriyle yarışamayacak. Ra’am ve Ortak Liste’nin kararlara karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurması bekleniyor.

RA’AM KARARI 18’E 5 OYLA ALINDI

Ra’am’ın seçime katılımının engellenmesi için Likud, Otzma Yehudit ve terör saldırılarından etkilenen aileleri temsil eden Choosing Life Forum başvuruda bulundu. Başvurularda partinin İsrail’in Yahudi ve demokratik devlet niteliğini reddettiği ve silahlı mücadeleyi desteklediği öne sürüldü. Ra’am ise suçlamaları reddederek kendisine yöneltilen iddiaların yeterli delile dayanmadığını savundu. İsrail Başsavcılığı da partinin seçimden men edilmesi için gerekli hukuki eşiğin karşılanmadığı görüşünü bildirdi.

ORTAK LİSTE İÇİN DE AYNI KARAR

Komite, Hadash, Ta’al ve Balad’ın oluşturduğu Ortak Liste’nin seçimlere katılımını da engelleme kararı aldı. Likud tarafından yapılan başvuruda ittifakın siyasi tutumları ve bazı üyelerinin açıklamaları gerekçe gösterildi. Başsavcılık temsilcileri ise Ortak Liste hakkındaki başvurunun reddedilmesi gerektiğini savundu.

İKİ İSMİN ADAYLIĞINA DA ENGEL

Merkez Seçim Komitesi ayrıca Hadash milletvekili Ofer Cassif’in adaylığını 19’a karşı 5 oyla reddetti. Balad lideri Sami Abu Shehadeh hakkında da seçimden men kararı verildi. Bireysel adaylara ilişkin bu kararların yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkeme’nin onayı gerekiyor.

GÖZLER YÜKSEK MAHKEME’DE

İsrail Yüksek Mahkemesi geçmişte Merkez Seçim Komitesi’nin bazı parti ve adaylara yönelik yasaklarını bozmuştu. Mahkemenin seçimden men için yüksek bir delil standardı aradığı belirtilirken, Ra’am ve Ortak Liste’nin de mevcut kararlara itiraz etmesi bekleniyor.