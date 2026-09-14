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Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin tasarının görüşülmesine onay vermesini istediği ana muhalefet lideri Yair Lapid'den görüşme talep ettiği bildirildi.

NETANYAHU, LAPİD’İ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

İsrail'de yayımlanan "Arutz Sheva" gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun Lapid'le savunma bütçesi hakkında görüşme talebinin, İsrail ordusunun karşı karşıya kaldığı mali krizin gölgesinde yapıldığı belirtildi.

Netanyahu'nun görüşmede, İsrail ordusuna büyük ödenekler ayrılması amacıyla bütçe tasarısının görüşülmesini kabul etmesi konusunda Lapid'i ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

GÖRÜŞMEYE GENELKURMAY BAŞKAN YARDIMCISI DA KATILACAK

Netanyahu ile Lapid arasında gün içinde yapılacak görüşmeye, olağan dışı bir şekilde Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai'nin de katılacağı belirtildi.

Lapid'in daha önce söz konusu talebi reddettiği ve ordu için gerekli fonların mevcut bütçeden karşılanması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDA MALİ KRİZ

İsrail devlet televizyonu KAN daha önce, İsrail ordusundaki mali krizin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıları olumsuz etkilediğini aktarmıştı.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, 2026 yılı bütçesinden yaklaşık 143 milyar şekeli (47,3 milyar dolar) savunma bütçesi olarak belirlemişti.

Ancak İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarının ardından Başbakan Netanyahu, savunma bütçesinin 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail'de başbakanın, güvenlik konularındaki gelişmelere ilişkin ana muhalefet liderini ayda en az bir kez bilgilendirmekle yükümlü olduğu belirtildi.