Erken seçim isteyen vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Yeni anket sonuçları ortaya çıktı.
Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı
Anket firmaları art arda anket sonuçları yayınlamaya devam ediyor. Yeni anket sonuçları dikkat çekti. Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı...Dilek Taşdemir
Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa, İstanbul 2. Bölge'de yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
“Bu pazar genel seçim olsa...” sorusunun yöneltildiği ankette YENİ Parti yüzde 39 oy oranıyla birinci parti oldu.
YENİ Parti'yi yüzde 32,5 ile AK Parti takip etti.
AK PARTİ'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ
Yeni ankette AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge'deki oy oranındaki düşüş dikkat çekti.
AK Parti, bir önceki genel seçimde aynı bölgede yüzde 38,29 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre partinin oy oranında 5,79 puanlık düşüş yaşandı.
DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
İstanbul 2. Bölge'de üçüncü sırada ise DEM Parti yer aldı.
DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,3 olarak ölçüldü.
Bir önceki seçimde Yeşil Sol Parti ismiyle giren DEM'in oy oranı yüzde 7,46 olmuştu.
MHP'nin oy oranı yüzde 4 olarak ölçülürken TİP yüzde 3,6, İYİ Parti yüzde 3,5 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5 oy aldı.
“Diğer” seçeneğinin oy oranı ise yüzde 4,9 oldu.
Anket sonuçlarına göre İstanbul 2. Bölge'deki milletvekili dağılımı şöyle oldu:
YENİ Parti: 11 milletvekili
AK Parti: 9 milletvekili
DEM Parti: 2 milletvekili
MHP: 1 milletvekili
TİP: 1 milletvekili
İYİ Parti: 1 milletvekili
Bu dağılıma göre en fazla milletvekilini YENİ Parti çıkarıyor.
İstanbul 2. Bölge hangi ilçelerden oluşuyor?
İstanbul'un ikinci seçim bölgesinde Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri bulunuyor.