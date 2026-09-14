Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı

Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı

Anket firmaları art arda anket sonuçları yayınlamaya devam ediyor. Yeni anket sonuçları dikkat çekti. Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 1

Erken seçim isteyen vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Yeni anket sonuçları ortaya çıktı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 2

Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa, İstanbul 2. Bölge'de yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 3

“Bu pazar genel seçim olsa...” sorusunun yöneltildiği ankette YENİ Parti yüzde 39 oy oranıyla birinci parti oldu.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 4

YENİ Parti'yi yüzde 32,5 ile AK Parti takip etti.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 5

AK PARTİ'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ

Yeni ankette AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge'deki oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 6

AK Parti, bir önceki genel seçimde aynı bölgede yüzde 38,29 oy almıştı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 7

Bu sonuçlara göre partinin oy oranında 5,79 puanlık düşüş yaşandı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 8

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

İstanbul 2. Bölge'de üçüncü sırada ise DEM Parti yer aldı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 9

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,3 olarak ölçüldü.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 10

Bir önceki seçimde Yeşil Sol Parti ismiyle giren DEM'in oy oranı yüzde 7,46 olmuştu.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 11

MHP'nin oy oranı yüzde 4 olarak ölçülürken TİP yüzde 3,6, İYİ Parti yüzde 3,5 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5 oy aldı.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 12

“Diğer” seçeneğinin oy oranı ise yüzde 4,9 oldu.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 13

Anket sonuçlarına göre İstanbul 2. Bölge'deki milletvekili dağılımı şöyle oldu:

YENİ Parti: 11 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 14

AK Parti: 9 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 15

DEM Parti: 2 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 16

MHP: 1 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 17

TİP: 1 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 18

İYİ Parti: 1 milletvekili

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 19

Bu dağılıma göre en fazla milletvekilini YENİ Parti çıkarıyor.

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Yeni anket ortaya çıktı: Bir parti geriledi, diğeri zirveye çıktı - Resim: 20

İstanbul 2. Bölge hangi ilçelerden oluşuyor?

İstanbul'un ikinci seçim bölgesinde Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri bulunuyor.

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