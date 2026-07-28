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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Gazze kent merkezinde bulunan El-Muttakin Camisi'ne düzenlenen hava saldırısında ibadethane tamamen yıkıldı.

Çadırlar da hedef oldu

Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği (YMCA) yakınında bulunan El-Muttakin Camisi'ni hedef alan saldırıda, cami avlusunda ve çevresinde barınan yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar da kullanılamaz hale geldi.

Daha önce evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşamını sürdüren yüzlerce Filistinli, saldırının ardından bir kez daha evsiz kaldı.

ÇEVREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Saldırı nedeniyle caminin çevresindeki çok sayıda ev ve mülkte de ağır hasar meydana geldi.

Bölgede faaliyet gösteren YMCA ise din ayrımı gözetmeksizin Gazze halkına gençlik, spor, sosyal ve insani yardım hizmetleri sunan sivil bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürüyor.

CAMİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı'nın 2 Temmuz'da paylaştığı verilere göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki 1.275 camiden 1.050'si tamamen yıkıldı, 191'i ise kısmen hasar gördü.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 173 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının da ağır hasar gördüğü bildirildi.