Tarlada kilosu 3,5 TL: Üretici fiyatlardan memnun değil

Geçen yıl birçok üreticinin domatesinin elinde kaldığını hatırlatan Akdeniz, bu nedenle çiftçilerin bu sezon daha az ekim yaptığını belirtti. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Akdeniz, mevcut fiyatların üreticiyi memnun etmediğini ifade etti.