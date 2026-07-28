Türkiye'nin önemli salçalık domates üretim merkezlerinden Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hasat sezonu başladı. Kemiklidere Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlalara giren işçiler, topladıkları domatesleri kasalara doldurarak kamyonlara yükledi. Ürünler, salça fabrikalarının yanı sıra iç ve dış pazara gönderilmek üzere sevk edilmeye başlandı.
Tarlada kilosu 3,5 TL: Üretici fiyatlardan memnun değil
Türkiye'nin üretim merkezlerinden birinde sezonun ilk hasadı başladı. Ekim alanlarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, üreticiler tarladaki 3,5 ile 5 liralık fiyatın maliyetleri karşılamadığını söylüyor.Kaynak: DHA
Geçen yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılan Saruhanlı'da bu yıl ekim alanı 15 bin dekara düştü. İlçede üretimin yaklaşık 10 bin dekarı salçalık, kalan bölümü ise kurutmalık domates olarak değerlendiriliyor.
Rekolte beklentisi 150 bin ton
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bu sezon ilçede yaklaşık 150 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.
Üretim miktarının ilçe açısından iyi seviyede olduğunu belirten Okur, buna rağmen fiyatların geçen yılın da gerisinde kaldığını ifade etti. Tarlada kilogram fiyatının 3,5 ile 5 lira arasında değiştiğini belirten Okur, mevcut şartlarda üreticinin para kazanmasının oldukça zor olduğunu dile getirdi.
Ekim alanları önemli ölçüde azaldı
Kemiklidere Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ahmet Akdeniz ise hasadın başladığını ancak bu yıl ekim alanlarının ciddi oranda azaldığını söyledi.
Geçen yıl birçok üreticinin domatesinin elinde kaldığını hatırlatan Akdeniz, bu nedenle çiftçilerin bu sezon daha az ekim yaptığını belirtti. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Akdeniz, mevcut fiyatların üreticiyi memnun etmediğini ifade etti.
Geçen yıla göre büyük düşüş yaşandı
Saruhanlı'da geçen yıl yaklaşık 50 bin dekar alanda gerçekleştirilen domates üretiminin bu yıl 15 bin dekara gerilemesi dikkat çekti. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle ekim alanlarını daraltırken, hasat edilen ürünler salça sanayisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmeye devam ediyor.