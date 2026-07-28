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Kaynak: İHA

Saldırıda bir kardeşini toprağa veren, kendi gözlerini ve çene sağlığını kaybeden genç adam, 1 yıldır tedavi için yurt dışına tahliye edilmeyi bekliyor.

"YİYECEK BULMAK İÇİN GİTTİK, YOĞUN ATEŞ ALTINDA KALDIK"

İsrail’in altüst ettiği Gazze'de kıtlığın en ağır yaşandığı dönemde gıda bulabilmek için ABD’ye ait yardım dağıtım noktasına giden Muhammed Dabour ve kardeşleri Hüseyin ile Musa, kurşunların hedefi oldu. Olay anını anlatan Muhammed, vardıkları ilk anda dört bir yandan ateş açıldığını ve yaklaşık 40 dakika boyunca bölgede mahsur kaldıklarını belirtti.

Saldırıda karnından vurulan kardeşi Hüseyin hayatını kaybetti. Muhammed yüzüne isabet eden mermiler nedeniyle iki gözünü tamamen yitirdi; burnunda ve çenesinde ağır kırıklar oluştu. Diğer kardeşi Musa ise sol gözünden vurularak kalıcı görme kaybı yaşadı. Muhammed, silah sesleri kesildikten sonra İsrail askerlerinin yaralıları darp ettiğini ve kaçmaya çalışanlara tekrar ateş açtığını aktardı.

YARALILARI TAŞIYAN AT ARABASINA BİLE ATEŞ AÇILDI

Yaşanan dehşetin ardından sol gözünü kaybeden Musa, ağır yaralarına rağmen bir at arabasına ulaşmayı başardı. Üç kardeşle birlikte toplam 12 yaralıyı hastaneye taşımaya çalışan at arabası da saldırıların hedefi olmaktan kaçamadı. Tahliye esnasında İsrail tankının açtığı ateş sonucu at arabasının sürücüsü başından vurularak yaşamını yitirdi. Yaralılar, yoldan geçen bir başka sivilin aracı devralmasıyla hastaneye yetiştirilebildi.

"GÜNLÜK İHTİYAÇLARIMI BİLE TEK BAŞIMA KARŞILAYAMIYORUM"

Savaştan önce bisiklet tamirciliği yaparak mütevazı bir hayat sürdüğünü belirten Muhammed Dabour, artık en temel ihtiyaçlarında bile başkalarına bağımlı hale geldiğini söyledi. Yüzüne takılan platin plakalar yüzünden çiğneme yetisini kaybeden genç adam, yalnızca çorba gibi sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenebildiğini vurguladı.

Sürekli şiddetli ağrılar çektiğini ve uyuyamadığını belirten Muhammed; Dünya Sağlık Örgütü, insani yardım kuruluşları ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak tedavi için bölgeden çıkarılması adına yardım istedi.

GAZZE’DE 18 BİN YARALI YURT DIŞINA SEVK BEKLİYOR

Gazze’deki sağlık altyapısının çökmesi nedeniyle uzmanlık gerektiren ameliyatlar ve tıbbi bakımlar gerçekleştirilemiyor. Filistin resmi verilerine göre, Muhammed Dabour gibi resmi sevk belgesi bulunan ve yurt dışında acil tedavi görmesi gereken 18 binden fazla ağır yaralı ve hasta bulunuyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son verileri ise 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgedeki insani dramın boyutunu gözler önüne seriyor: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 333'e ulaşırken, yaralı sayısı 174 bin 23'e yükseldi.