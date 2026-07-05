Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Gerçekleştirilen eylemde yükseköğrenim gençliğine hitap eden lokanta bütünüyle kül olurken, tahminen 1 milyon şekel (kabaca 300 bin dolar) civarında finansal kayıp ortaya çıktı.

Filistin topraklarını zorla ele geçiren İsrailli grupların, askeri birliklerin himayesinde işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde yer alan Nablus'ta bir Filistin vatandaşına ait ticarethaneyi kundakladığı aktarıldı.

Lubban eş-Şarkiyye Belde Meclisi Lideri ve işletmenin yasal hamisi Yakub Uveys, Filistin'in kamusal haber kurumu WAFA'ya sunduğu demeçte, İsraillilerin, Nablus'un güney istikametindeki Lubban eş-Şarkiyye ile Umuriyye yerleşimleri civarında, Ez-Zeytune Üniversitesi yakınlarında konuşlu işletmeye baskın gerçekleştirdiğini aktardı.

Uveys, baskıncıların tesisin giriş noktalarını tahrip etmesinin ardından içerideki nakit kaynağı gasbettiğini, sonrasında ise İsrail güçlerinin gözetiminde gayrimenkulü ateşe verdiğini dile getirdi.

Eylem neticesinde ticarethanenin büsbütün tahrip olduğunu kaydeden Uveys, akademi öğrencilerine yemek sunan tesiste tahminen 1 milyon şekel (kabaca 300 bin dolar) tutarında ekonomik yıkım yaşandığını beyan etti.

İsrail askeri kuvvetlerinin 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerle ortaklaşa olarak körüklediği çatışma ortamı, 1175 Filistinlinin yaşamını yitirmesine, 12 bin 919 bireyin yaralanmasına, kabaca 24 bin şahsın alıkonulmasına, 33 bin kişinin ise göçe zorlanmasına neden oldu.