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Kaynak: Haber Merkezi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle "batık köy" olarak bilinen Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suların oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde yapımı 2016 yılında tamamlanan baraj nedeniyle Darıbükü köyü sular altında kalmıştı.

KÖYÜN YAPILARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yaz döneminde barajdaki su seviyesinin düşmesiyle köydeki taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.

Suların altından çıkan köy ve yapılar dronla havadan görüntülendi.

Her yıl su seviyesinin düşmesiyle yeniden ortaya çıkan "batık köy", özellikle sonbahar döneminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri oluyor.