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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İspanya Milli Takımı, kritik mücadele öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

New Jersey'deki Gotham Antrenman Tesisleri'nde Teknik Direktör Luis de la Fuente yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

YAMAL VE PORRO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İspanyol futbolcular antrenmanın basına açık bölümünde iki grup halinde pas çalışması yaparken, Lamine Yamal ile Pedro Porro bu bölüme katılmadı.

İki futbolcu, takım arkadaşlarından ayrı olarak mat üzerinde esneme hareketleri yaptı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de Yamal ve Porro ile bir süre görüştüğü görüldü.

AS: ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

AS'ın haberine göre, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

19 yaşındaki futbolcunun sol uyluk bölgesinde bandaj bulunduğu belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Turnuvanın diğer finalisti Arjantin de final hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Atlanta'da gerçekleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.