Tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası'nda tüm gözler finale çevrildi. İspanya ile son şampiyon Arjantin, kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek.
2026 Dünya Kupası finalinin şifreleri: İspanya mı, Arjantin mi?
Son dünya şampiyonu Arjantin üst üste ikinci kez kupayı kazanarak tarihe geçmeyi hedeflerken, İspanya ise 2010'dan sonra ikinci Dünya Kupası zaferini yaşamak istiyor. İşte final öncesi iki takımın turnuva performansı ve dikkat çeken istatistikler...Furkan Çelik
ARJANTİN TARİH YAZMANIN EŞİĞİNDE
Son dünya şampiyonu Arjantin, kupayı kazanması halinde 1962'de Brezilya'nın ardından Dünya Kupası'nı üst üste kazanan ilk ülke olacak.
Tangocular ayrıca İtalya'nın (1934-1938) ve Brezilya'nın (1958-1962) ardından Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanan üçüncü milli takım olma unvanını elde edecek.
İspanya ise tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.
İSPANYA FİNALE NASIL GELDİ?
Turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak başlayan İspanya, ardından Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
Eleme turlarında Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i Mikel Merino'nun son dakika golüyle 1-0 ve Belçika'yı 2-1 mağlup eden La Roja, yarı finalde ise Fransa'yı Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Turnuvanın ilerleyen bölümünde savunma disiplini ve kritik anlardaki skor üretme becerisiyle dikkat çeken İspanya, final öncesinde yenilgi yüzü görmedi.
ARJANTİN ZORLU YOLDAN GELDİ
Arjantin grup aşamasında Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı 2-0 ve Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.
Eleme aşamasında ise Lionel Scaloni'nin öğrencileri adeta hayatta kalma maçları oynadı.
Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 geçen Arjantin, son 16 turunda Mısır karşısında son 11 dakikaya 2-0 geride girmesine rağmen tarihi bir geri dönüşle mücadeleyi 3-2 kazandı.
Çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup eden Tangocular, yarı finalde de İngiltere karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.
REKABETTE DENGE HAKİM
İspanya ile Arjantin bugüne kadar resmi ve özel maçlarda 14 kez karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde iki takım da altışar galibiyet alırken, iki karşılaşma beraberlikle sona erdi.
İki ülke Dünya Kupası tarihinde ise yalnızca bir kez karşılaştı. 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadeleyi Arjantin 2-1 kazandı.
İki takım arasındaki son karşılaşmalar hazırlık maçlarında oynanırken, İspanya'nın 2018'de aldığı 6-1'lik galibiyet rekabet tarihinin en farklı skoru olarak kayıtlara geçti.
Altmış yıla yaklaşan rekabette taraflar arasında belirgin bir üstünlük bulunmazken, 2026 FIFA Dünya Kupası finali iki ülke arasındaki en büyük mücadele olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.