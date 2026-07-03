Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 3 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği özellikle güneydeki Endülüs ve Extremadura bölgelerinde olmak üzere birçok yerde ikinci seviye anlamına gelen “turuncu alarm” uygulanacağı bildirildi.

AEMET sözcüsü Rubén Del Campo, yaptığı açıklamada 2026 yılının ilk yarısının, 1961’den bu yana resmi kayıtların tutulmaya başlamasından itibaren en sıcak dönem olarak kayda geçtiğini hatırlattı.

Del Campo ayrıca, 1975’ten bu yana haziran aylarında 12 sıcak hava dalgası yaşandığını, bunların yarısının ise 2015 sonrasında görülmesinin dikkat çekici bir eğilim olduğunu vurguladı.

Uzman, sıcak hava dalgalarının süresinin her on yılda yaklaşık üç gün uzadığını, sıcaklıkların da aynı periyotta ortalama 0,3 derece arttığını belirtti. Geçtiğimiz yaz ise İspanya’nın her üç günden birinde aşırı sıcaklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu durumun, atmosferdeki uzun süreli yüksek basınç sistemleri gibi ısıyı günlerce bölgede tutan kalıcı hava örüntülerindeki değişimlerle ilişkili olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Del Campo, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu aşırı sıcakların temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, hem atmosferin hem de İspanya’yı çevreleyen deniz ve okyanusların ısınmasının daha yoğun sıcaklık dalgalarını tetiklediğini söyledi.

Sivil Savunma yetkilileri de 3 Temmuz’dan itibaren beklenen yeni sıcaklık artışının bazı bölgelerde “Sahra Çölü’nü andıran” koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, gölgede kalması ve bol sıvı tüketmesi gerektiği hatırlatıldı.

Madrid’de ise sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için genellikle ağaçlık büyük parkları tercih ediyor.

Şehrin simge noktalarından Retiro Parkı’nda bir büfe işleten Alfredo, sıcaklıklarla birlikte su satışlarının belirgin şekilde arttığını ifade etti. Küçük bir işletmede çalışmanın zorlayıcı olduğunu ancak park içindeki göl ve gölgelik alanların bir nebze rahatlık sağladığını dile getirdi.

Parkta görev yapan atlı polis memuru Guillermo ise en sıcak saatlerde görev planlamalarının buna göre yapıldığını, güneş çarpması gibi durumlarda ise hızlıca sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Ailesiyle parka gelen 82 yaşındaki Carmen, sıcağı soğuğa tercih ettiğini, yelpaze ve suyla kendini korumaya çalıştığını belirtirken; torunu Noelia ise aşırı sıcak günlerde dışarı çıkış saatlerine dikkat ettiklerini ve yeterli su tüketmeye özen gösterdiklerini aktardı.

Turist olarak Madrid’de bulunan Diego ise kendi yaşadığı bölgelerde nemin daha bunaltıcı olduğunu, ayrıca daha önce Türkiye seyahatinde de benzer sıcaklarla karşılaştıklarını ifade ederek sıcağa alışkın olduklarını ve durumu idare edebildiklerini söyledi.