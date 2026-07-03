Yurt dışı tatil planı yapmak isteyenler için vize süreci çoğu zaman en büyük engel haline geliyor. Saatlerce süren evrak hazırlığı, randevu kuyrukları ve olumsuz sonuçlanma ihtimali birçok kişinin hayallerini ertelemesine neden olabiliyor.
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu: İşte o liste
Türk vatandaşları, yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla bazı ülkelere pasaport ve vize olmadan seyahat edebiliyor. İşte sadece kimlikle giriş yapılabilen ülkeler...Kaynak: Haber Merkezi
Fakat son yıllarda Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalar sayesinde bazı ülkelere pasaportsuz ve vizesiz, yalnızca yeni nesil çipli kimlik kartıyla giriş yapmak mümkün hale geldi.
Bu uygulama, özellikle kısa süreli kaçamaklar ve yaz tatilleri için büyük kolaylık sağlıyor.
İşte Türk vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahat edebildiği ülkeler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:
Yeni nesil çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olmak zorunlu. Yurt dışı çıkış harcının ödenmesi gerekiyor. Sınır kapısında gerekli kontrollerin tamamlanması şart. Ülkeye girişte verilen giriş belgesi veya kayıtların dönüşe kadar saklanması önemli.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Türk vatandaşlarının kimlikle en rahat seyahat ettiği destinasyonların başında KKTC geliyor. Yaz aylarında özellikle tatilcilerin yoğun ilgisini çeken ada, berrak denizi, uzun kumsalları ve lüks otelleriyle öne çıkıyor. Kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor ve belirli sürelerle konaklama hakkı tanınıyor.
Gürcistan
Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve uygun fiyatlarıyla Türk turistlerin favorileri arasında yer alan Gürcistan’da, yeni nesil çipli kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor. Ülkede 1 yıla kadar vizesiz kalınabiliyor. Başkent Tiflis’in tarihi atmosferi, Narikala Kalesi ve Batum’un modern havası ziyaretçileri cezbediyor.
Azerbaycan
“Tek millet, iki devlet” anlayışıyla Türkiye’ye en yakın duran ülkelerden biri olan Azerbaycan’da da kimlik kartıyla giriş mümkün. Vizesiz olarak 90 güne kadar kalınabiliyor. Bakü’nün modern mimarisi, İçerişehir’in tarihi dokusu ve Hazar Denizi manzaraları ülkeyi cazip kılıyor. Zengin mutfağı da ayrı bir çekim merkezi.
Moldova
Türk vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilen ülkelerden biri olan Moldova’da, 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz kalınabiliyor. Ülke, tarihi yapıları, üzüm bağları ve özellikle Old Orhei bölgesiyle doğa ve tarih severlere hitap ediyor.
Ukrayna
Daha önce kimlik kartıyla giriş imkânı bulunan Ukrayna için durum değişkenlik gösterebiliyor. Normal şartlarda 180 gün içerisinde 90 gün vizesiz kalma hakkı olsa da, güncel güvenlik durumu ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yolculuk planlanmadan önce resmi makamların açıklamalarının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Kısacası, yeni nesil çipli kimlik kartınız varsa ve yukarıdaki ülkelere kısa süreli seyahat planlıyorsanız, vize derdi olmadan kapılarını açabilirsiniz. Ancak her seyahat öncesinde güncel kuralları Dışişleri Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerin resmi sitelerinden teyit etmeyi unutmayın.