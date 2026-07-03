Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu: İşte o liste

Ukrayna

Daha önce kimlik kartıyla giriş imkânı bulunan Ukrayna için durum değişkenlik gösterebiliyor. Normal şartlarda 180 gün içerisinde 90 gün vizesiz kalma hakkı olsa da, güncel güvenlik durumu ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yolculuk planlanmadan önce resmi makamların açıklamalarının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Kısacası, yeni nesil çipli kimlik kartınız varsa ve yukarıdaki ülkelere kısa süreli seyahat planlıyorsanız, vize derdi olmadan kapılarını açabilirsiniz. Ancak her seyahat öncesinde güncel kuralları Dışişleri Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerin resmi sitelerinden teyit etmeyi unutmayın.