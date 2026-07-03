Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık

Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre bugün 20 ilde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre bugün saat 12'den itibaren yağışlar gözlemlenecek. Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da aşırıcı sıcaklıklar bekleniyor.

1 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 2

İşte meteorolojinin açıkladığı verilere göre il il hava durumu:

2 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 3

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 4

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

4 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 5

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

5 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BARTIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

7 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

8 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 9

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

9 10
Meteoroloji saat verdi: 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış; Ege, Akdeniz ve Doğu'da aşırı sıcaklık - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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