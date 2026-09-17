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İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda İspanyol futbolunun devleri Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek.

Turnuvanın İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

ÜÇ BÜYÜKLERİN STATLARINDA OYNANACAK

İspanya Süper Kupası'nın üç karşılaşması İstanbul'un üç farklı stadında futbolseverlerle buluşacak.

İlk yarı final 2 Şubat'ta Chobani Stadyumu'nda Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak.

İkinci finalist ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Real Sociedad karşılaşmasıyla belli olacak.

Yarı finallerden galip ayrılan iki ekip, kupayı kazanmak için 6 Şubat'ta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

İŞTE İSPANYA SÜPER KUPASI MAÇ PROGRAMI

2 Şubat, Chobani Stadyumu: Barcelona - Atletico Madrid

3 Şubat, Tüpraş Stadyumu: Real Madrid - Real Sociedad

6 Şubat, RAMS Park: Final

MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki yayın adresi de belli oldu. Organizasyondaki iki yarı final karşılaşması ve final mücadelesi HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.