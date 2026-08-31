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Kaynak: Haber Merkezi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da yaşanan göçmen kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sanchez, bir ay önce Ceuta’ya yönelik göçmen akını sürecinde Rusya ve İsrail ile bağlantılı sosyal ağlar ile aşırı sağcı çevrelerin rol oynadığını savundu.

CEUTA’YA BİRKAÇ GÜNDE 72 BİN KİŞİ GEÇTİ

Temmuz ayında birkaç gün içinde Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya en az 72 bin kişi geçti.

Bu gelişme, Avrupa genelinde göç tartışmalarını yeniden ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

İspanya toprağına geçenlerin büyük kısmı Fas’a geri gönderilirken, binlerce kişinin halen Ceuta’da kaldığı ve birçok göçmenin sokaklarda zor koşullar altında yaşadığı belirtildi.

SANCHEZ’DEN DEZENFORMASYON SUÇLAMASI

Pedro Sanchez, “Uluslararası Aşırı Sağ” olarak adlandırdığı yapının sahte haberlerin yayılmasından ve etkisinin artırılmasından sorumlu olduğunu öne sürdü.

Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler birimi tarafından yürütülen araştırmalara atıfta bulunan Sanchez, Rusya ve İsrail’in İspanyol hükümetini hedef almak için krizi fırsat olarak gördüğünü savundu.

Sanchez, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, 30 ve 31 Temmuz sonrasında Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal ağlarda “söylentiler ve dezenformasyonların” yayıldığını söyledi.

“AMAÇ İSPANYA’YA SALDIRMAK VE AVRUPA’YI BÖLMEK”

İspanya Başbakanı, söz konusu dezenformasyonun amacının İspanya’ya saldırmak ve Avrupa’yı göç konusunda bölmek olduğunu ifade etti.

Sanchez ayrıca, ani göçmen akınında Faslı yetkililerin herhangi bir sorumluluğu olmadığını da vurguladı.

“Bu krizin Fas’a karşı güvensizlikle değil, ancak iş birliğiyle çözülebileceğinin farkında olmalıyız” diyen Sanchez, Ceuta’ya 168 milyon euroluk ek yardım yapılacağı sözünü verdi.

CEUTA’DA GÜVENLİK VE HİJYEN PROTESTOLARI

Yüzölçümü yalnızca 18 kilometrekare olan ve yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı Ceuta’da, göçmen akını sonrası güvenlik ve hijyen sorunları nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

İspanya’daki sol hükümet, bölgede refakatsiz çocuklar da dahil olmak üzere 3 bin 500 ila 7 bin arasında göçmenin kaldığını belirtiyor.

Ceuta’daki bazı sağ siyasetçiler ise bu sayının en az 10 bin olduğunu öne sürüyor.

“SINIR DIŞI EDİLEMEZLER” İDDİASINA YANIT

Sanchez, göçmen akını sırasında internette bazı çevreler tarafından Ceuta’ya yüzerek girenlerin Fas’a sınır dışı edilmesinin imkansız olduğu yönünde dezenformasyon yayıldığını söyledi.

İspanya Başbakanı, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Akın sırasında göçmenlerin çoğu sınır çitinin etrafından yüzerek Ceuta’ya geçti. Toplu geçiş sürecinde en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İSPANYA’DAN GÖÇ REFORMU ADIMI

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, yapılacak reformlarla İspanya’nın yeni AB düzenlemeleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakan, sürecin “düzenli, verimli ve tüm mümkün güvenceleri sağlayan” bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını belirtti.

Yeni düzenlemeler kapsamında, belgesiz bir göçmenin ülkeye varışının ardından tıbbi, biyometrik ve hukuki değerlendirmeden geçirilirken bekleyebileceği sürenin 3 günle sınırlandırılması planlanıyor.

AB düzenlemeleri bu sürenin 7 güne kadar çıkmasına izin veriyor.

SIĞINMA BAŞVURULARINDA İKİ AŞAMALI SİSTEM

Reformlar ayrıca sığınma başvurularının işlenmesi için iki aşamalı bir sistem oluşturulmasını da öngörüyor.

Bu sistemle, acil kabul edilen dosyaların daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

İspanya hükümeti, göç krizinin hem insani hem de güvenlik boyutuyla daha etkin yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

FAS VE İSPANYA ARASINDA CEUTA-MELİLLA GERİLİMİ

Fas daha önce, Madrid’e veya Avrupa Birliği’ne siyasi baskı yapmak amacıyla Ceuta ve Melilla sınırlarını kullanmakla suçlanmıştı.

Muhafazakar Halk Partisi üyesi Esther Muñoz, parlamentoda yaptığı değerlendirmede Ceuta’daki krizin 30 Temmuz’da başlamadığını belirterek, bu durumun yıllardır şekillendiğini savundu.

Muñoz, Faslı yetkililerin İspanya’nın yanıt verme kapasitesini ve isteğini ölçtüğünü ileri sürdü.

FASLI BAKANDAN “TARİHSEL HAK” ÇIKIŞI

Kriz, İspanya’da Fas’ın Ceuta ve Melilla üzerindeki hak iddialarına ilişkin endişeleri de artırdı.

Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, ülkesinin bu kentler üzerindeki “tarihsel ve coğrafi hakkından” söz ederek İspanya ile görüşmeler yapılmasını önermişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise parlamentodaki komitede yaptığı açıklamada, “Herhangi bir hükümetin herhangi bir bakanının, bu durumda Fas’ın, Ceuta ve Melilla’nın İspanyol statüsünü sorgulamasına izin vermeyeceğim” dedi.