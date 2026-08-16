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Kaynak: AA / DHA / İHA

Fas'ta İspanya'ya bağlı Ceuta kentine yönelik ikinci toplu göç girişimi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durduruldu. Sosyal medyada yayılan çağrıların ardından sınır bölgesine yönelen yüzlerce düzensiz göçmen, yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

SINIRDA İKİNCİ DALGA ALARMI

Göçmenlerin sabah saatlerinde Ceuta sınırına yönelmesi üzerine Fas polisi bölgeye çevik kuvvet ekipleri, zırhlı araçlar ve takviye güvenlik güçleri sevk etti.

Sınırı aşmaya çalışan gruplara müdahale edilirken, bazı göçmenlerin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgede havadan gözetim amacıyla helikopter de kullanıldı.

30 TEMMUZ'DAKİ OLAYLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Ceuta'da yaklaşık iki hafta önce de büyük bir göç hareketliliği yaşanmış, 30 Temmuz'da on binlerce kişinin Avrupa'ya geçmeye çalıştığı olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son girişimin, sosyal medyada sınırın 15 Ağustos'ta açık olacağı yönündeki paylaşımların ardından gerçekleştiği aktarıldı.

İSPANYA DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Yeni bir göç dalgası ihtimali üzerine İspanya tarafında da güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye asker ve zırhlı araç sevk edilirken, daha önce denizde oluşturulan yüzer bariyerlerin de güvenlik planının bir parçası olduğu belirtildi.

Ceuta, Afrika ile Avrupa Birliği arasındaki kara sınırlarından biri olması nedeniyle düzensiz göç girişimlerinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.