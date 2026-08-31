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Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kore’nin turistik noktalarından Jeju Adası, kayıp kişilerle ilgili ortaya çıkan skandalla gündeme geldi.

Adada bulunan 4 cesedin, haklarında kayıp başvurusu yapılan kişilere ait olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Olayın ardından gözler, kayıp dosyalarını “arandı-bulunamadı” kaydıyla kapattığı öne sürülen polis memuruna çevrildi.

DEXTER DİZİSİNİ HATIRLATAN OLAY

ABD yapımı Dexter dizisinde, olay yeri inceleme biriminde çalışan bir polis memurunun işlediği cinayetleri nasıl gizlediği konu ediliyordu.

Jeju Adası’nda ortaya çıkan olayda da kayıp müracaatı bulunan bazı kişilerin cesetlerinin bulunması ve bu dosyalara aynı polis memurunun bakmış olması, ülkede büyük endişe yarattı.

298 KAYIP DOSYASI ARAŞTIRILIYOR

Güney Kore’nin Jeju Adası’nda bulunan 4 cesedin, daha önce kayıp başvurusu yapılan kişilere ait olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme sonrası, bulunan cesetlerin dosyaları da dahil olmak üzere toplam 298 kayıp kişinin dosyasına bakan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kayıp dosyalarının nasıl kapatıldığını ve arama süreçlerinde ihmaller olup olmadığını mercek altına aldı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Turistik Jeju Adası’ndaki Seobu Polis Merkezi’nde görev yapan ve soyadı “Bu” olarak açıklanan polis memuru gözaltına alındı.

Polis memurunun, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle soruşturulduğu bildirildi.

DOSYALARI SAHTE KAYITLA KAPATTIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan polis memurunun, bazı kayıp kişilerle görüştüğünü ve bu kişilerin güvende olduğunu teyit ettiğini gerçeğe aykırı şekilde sisteme işlediği öne sürüldü.

Bu yolla bazı kayıp dosyalarının kapatıldığı iddia edildi.

Soruşturmada, söz konusu kayıtların gerçek olup olmadığı ve kapatılan dosyalarda başka ihmaller bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

KAYIP SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

Yerel kaynaklarda, kayıp kişi sayısının açıklanandan daha fazla olabileceği de ifade ediliyor.

Jeju Adası’nda yaşanan skandal, hem polis kayıtlarının güvenilirliğini hem de kayıp dosyalarının nasıl takip edildiğini tartışmaya açtı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, daha önce kapatılan dosyaların yeniden incelenmesi bekleniyor.