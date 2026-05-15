Lamine Yamal’ın Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açması sonrası İsrail Savunma Bakanı’nın genç futbolcuyu hedef alan açıklamalarına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sert karşılık verdi.

İSRAİLLİ BAKAN YAMAL’I HEDEF ALDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lamine Yamal’ın kutlamalarda Filistin bayrağı taşımasını “İsrail’e karşı nefret körüklemek” olarak değerlendirdi. İsrailli bakanın açıklamaları büyük tepki çekti.

PEDRO SANCHEZ’TEN SERT CEVAP

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli bakana sert ifadelerle yüklendi.

Sanchez açıklamasında, “Bir devletin bayrağını sallamayı nefret kışkırtıcılığı olarak görenler ya muhakemesini kaybetmiştir ya da kendi utançları tarafından kör edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İspanyol lider ayrıca, “Lamine sadece milyonlarca İspanyolun Filistin’le dayanışmasını gösterdi. Bu da onunla gurur duymamız için başka bir neden” diyerek Lamine Yamal’a açık destek verdi.

GÖRÜNTÜLER DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

18 yaşındaki Barcelona yıldızı, takımın şehir turu sırasında Filistin bayrağı açmıştı.

Yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

İSPANYA’DA YAMAL’A DESTEK BÜYÜDÜ

Lamine Yamal’ın hareketi İspanya’da çok sayıda taraftar ve siyasetçi tarafından destek gördü.