TBMM Genel Kurulu’nda, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, siyasi parti gruplarının değerlendirmeleri ve önergelerin ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda teklifin ilk 5 maddesi Meclis’ten geçti.

KAMU BORÇLARINA 72 AYA KADAR TECİL İMKANI

Kabul edilen maddelere göre “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da değişikliğe gidiliyor. Buna göre kamu borçlarının tahsilinde, borçlunun zor duruma düşmesi halinde 72 aya kadar tecil uygulanabilecek.

Toplam borcu 1 milyon lirayı aşmayanlardan teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat, 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar olacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak.

Teklifle ayrıca teknogirişim şirketlerinde çalışan personele verilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında da düzenleme yapıldı. İstisna üst sınırı ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlendi.

YURT DIŞI KAZANÇLARINA 20 YILLIK VERGİ İSTİSNASI

Düzenlemeyle birlikte, son 3 takvim yılında Türkiye’de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin, yurt dışında elde ettiği kazanç ve gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek ve başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de söz konusu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’ye yerleşmiş sayılan kişiler için uygulanacak.

Genel Kurul’da ayrıca Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini içeren teklif de kabul edildi.