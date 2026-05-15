Meteoroloji duyurdu: Çamur yağmuruna hazır olun pencerelerinizi sakın açmayın

Senegal üzerinden gelen çöl tozları Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Hava Forum'un paylaşımına göre, çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacağı ifade edildi.

Baran Yalçın
Mayıs ayının girilmesine rağmen Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini devam ettirirken, bu kez çöl tozlarının yurdu etkisi altına alacağını ifade edildi.

Hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum isimli sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, Senegal üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtildi.

SENEGAL'DEN YOLA ÇIKTI GELİYOR

Açıklamada, Senegal kaynaklı toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde yağış görüşebileceği kaydedildi.

PENCERELERİ KAPILARI KAPATIN

Hava Forum, "Senegal'den yurdumuza toz geliyor! Hafta sonu yurdumuzda tekrar çamur yağmuru bekleniyor" diyerek açıkladı. Toz taşınımı sebebiyle sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği de ifade edildi.

Uzmanlar, atmosferde taşınan toz partiküllerinin yaratacağı kirlilik nedeniyle, vatandaşlara pencere ve kapıları kapatmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda da 39 kent için sarı kodlu uyarı verilmişti.

ÇÖL TOZU NEDEN OLUR?

Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü gibi kurak bölgelerdeki ince kum ve toprak parçacıklarının, güçlü rüzgarlar (atmosferik hareketler) tarafından havaya kaldırılarak binlerce kilometre uzağa taşınması sonucu meydana geliyor. Bu doğal olay, atmosferdeki basınç farkları sebebiyle meydana geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
