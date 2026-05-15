Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Bodrum kara yolu üzerindeki özel bir hastane yakınlarında meydana geldi. Didim’den Söke yönüne seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 07 AEP 940 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Söke’den Didim yönüne ilerleyen A.E. idaresindeki 34 LN 3381 plakalı SUV tipi araçla kafa kafaya çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı