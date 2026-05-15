Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Real Madrid, La Liga’da sahasında Real Oviedo’yu 2-0 mağlup etti. Ancak sezonu kupasız tamamlayan ve Barcelona'nın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği El Clasico'nun ardından gelen bu galibiyet Real Madrid'de yüzleri güldürmedi.

GOLLER GONZALO VE BELLINGHAM’DAN

Kupasız geçen sezonun ardından taraftar baskısı altında sahaya çıkan Real Madrid, galibiyete rağmen tribünleri sakinleştiremedi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo ve 80. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

BERNABEU’DA MBAPPE PROTESTOSU

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Kylian Mbappe, topu ayağına her aldığında taraftarların yoğun ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Mbappe ise bu duruma gülerek karşılık verdi.

73 MİLYON İMZA TOPLANDI

Öte yandan Fransız yıldız için taraftarlar arasında başlatılan imza kampanyası da çığ gibi büyüdü.

Mbappe’ye yönelik başlatılan protesto kampanyasında toplanan imza sayısı 73 milyonu geçti.