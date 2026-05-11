El Clasico’da Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek La Liga şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
ŞAMPİYON BARCELONA OTOBÜSLE ŞEHİR TURU ATTI
Barcelona futbolcuları, kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda futbolcular tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
LAMINE YAMAL FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Kutlamalar sırasında İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İspanyol yıldız, Filistin konusunda duyarlılığı nedeniyle takdir topladı.
🇵🇸🔵🔴 LAMINE YAMAL oneja la bandera de Palestina durant la rua del Barça per celebrar la Lliga#FCBlive pic.twitter.com/zQzKwp5m4Z— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) May 11, 2026