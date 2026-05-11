El Clasico’da Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek La Liga şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

ŞAMPİYON BARCELONA OTOBÜSLE ŞEHİR TURU ATTI

Barcelona futbolcuları, kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda futbolcular tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Yamal Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açtı

LAMINE YAMAL FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Kutlamalar sırasında İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İspanyol yıldız, Filistin konusunda duyarlılığı nedeniyle takdir topladı.