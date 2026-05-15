Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su tarifelerinde indirime gidileceğini duyurdu.

Yüceer, seçim döneminde verdikleri sözlerden birini hayata geçirdiklerini belirterek, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi açıkladı. Buna göre 1-10 metreküp arası su tüketiminde yüzde 50 indirim uygulanacak.

BAZI GRUPLARA EK İNDİRİM UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre engelli vatandaşlara yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelere ise yüzde 75 oranında indirim sağlanacak.

Kurumun mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Yüceer, suyun maliyetinin 110 TL olduğunu ancak vatandaşlara şu anda 69,71 TL’den sunulduğunu söyledi. Belediye yönetiminin gerekli altyapı ve mali hazırlıkları tamamladıktan sonra indirimi uygulama kararı aldığını belirten Yüceer, kurumun artık bu indirimi karşılayabilecek seviyeye ulaştığını ifade etti.