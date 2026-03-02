Margarita Robles, İspanya’nın güneyindeki Naval Station Rota ve Morón Air Base üslerinin, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hiçbir rol oynamadığını açıkladı. Robles, söz konusu operasyonlarda bu üslerin kullanılmadığını vurgulayarak, İspanya ile ABD arasındaki anlaşma gereği faaliyetlerin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebileceğini ve tek taraflı adımların mümkün olmadığını belirtti.

ABD’ye ait bazı askeri uçakların Endülüs’teki üslerden ayrılmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Robles, bu uçakların İran’daki saldırılarla bağlantılı herhangi bir bakım ya da destek görevi üstlenmediğini ve üstlenmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan El Confidencial gazetesi, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in “İspanya, üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyecek.” dediğini aktardı. Haberde, İran’a karşı yürütülen bombardıman operasyonuna katılan ve yakıt ikmali açısından kritik öneme sahip 11 KC-135T ve KC-135R tipi uçağın 1 Mart gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki üslere geçtiği belirtildi.

El Pais ise İspanya’nın, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu tarafından başlatıldığı ifade edilen savaşa karşı AB içinde en sert tavrı alan ülke olduğunu yazdı. Haberde, Pedro Sanchez hükümetinin İran rejimini desteklemediği ancak tek taraflı askeri müdahaleyi kabul edilemez bulduğu ve bunu kınamak için tüm diplomatik imkanları seferber ettiği kaydedildi.

Gazeteye göre İspanya, AB’nin ortak açıklamasını “yetersiz” bularak daha güçlü bir metin için girişimde bulundu. Hükümet kaynakları, Madrid yönetiminin Trump ve Netanyahu’nun politikalarına karşı en net tutumu sergilediğini savundu.

Başbakan Sanchez de Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin açılışında yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tek taraflı saldırılarını kınadı. Sanchez, bu tür adımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bölgesel istikrarsızlığı artırdığını ve dünyayı daha büyük bir çatışma riskine sürüklediğini belirterek, İspanya’nın barış ve diplomasi yönünde net bir duruş sergilediğini söyledi.