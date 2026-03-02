Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, Tahran yönetiminin uzun soluklu bir çatışmaya hazır olduğunu belirtti.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran savaş başlatan taraf olmadı” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA VURGUSU

Laricani, son 300 yılda İran’ın herhangi bir savaşı başlatmadığını savunarak, silahlı kuvvetlerin yalnızca savunma amacıyla hareket ettiğini dile getirdi.

İran’ın kendisini ve “6 bin yıllık medeniyetini” korumakta kararlı olduğunu belirten Laricani, “Düşmanlarımızı yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz” dedi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Tahran yönetimi de İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerine saldırılarla karşılık verdi.

Çatışmalarda İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği belirtilirken, İran Kızılayı ülke genelindeki bombardımanlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Bölgedeki tansiyonun yüksek seyrini koruduğu bildiriliyor.