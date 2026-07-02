Kaynak: Haber Merkezi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden İsmailağa Cemaati'ne bağlı bazı vakıf ve dernekleri hedef almıştı.

İsmailağa'dan yapılan açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu belirtildi. İsmailağa Cemaati, asıl amacın camianın itibarını zedelemek ve uluslararası iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgelemek olduğunu vurgulayıp konunun yargıya taşındığını ifade etti.

"ALTIN BATIRAN BU YERLERE YARDIM ETMEYELİM" DEMİŞTİ

İddiaya göre İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu, 500 kilo altınla sırra kadem bastı. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, İsmailağa Cemaati'ni hedef alıp, "Kuyumcuda ne arıyor bu para? Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim" ifadelerini kullandı.



İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN YALANLAMA

Ünlü'nün sözlerine İsmailağa Cemaati'nden yanıt geldi. Haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle son yıllarda camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışı olup iftiradan ibarettir" denildi. Hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan haberlerin doğru gibi aktarıldığı, toplumun yanlış bilgilendirildiğinin vurgulandığı duyuruda, "Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler, toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır." ifadeleri yer aldı.