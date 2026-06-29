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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba semtinde 20 senedir faaliyet gösteren Altıneller Kuyumculuk, bir gecede kepenk indirirken, dükkanın sahibi Mehmet Y.'nin yüzlerce mağdurdan topladığı 500 kiloya yakın altınla kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kuyumcuya emanet bırakılan altınların önemli bir bölümünün ise Türkiye'nin en büyük dini yapıları arasında yer alan İsmailağa Cemaatine bağlı vakıflara ait olduğu ortaya çıktı.

Medyascope'ta yer alan habere göre, Darüşşafaka Caddesi sakinleri, tam 20 yıldır kazandıkları para ile aldıkları altınları, çeyizlerini ve milyonlarca liralık birikimlerini gözü kapalı emanet ettikleri Altıneller Kuyumculuk‘un kapalı kepenkleri önünde çaresizce bekliyor.

CEMAATİN ALTINLARI BUHAR OLDU

Altıneller Kuyumculuk mağdurları arasında sadece şahıslar yok. İsmailağa Cemaati derneklerinin çatı kuruluşu olan İDDEF (İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu) ve Erenler Vakfı gibi büyük kurumların da kasalarındaki emanetleri Mehmet Y.’ye teslim ettiği öne sürüldü.

Bu durum, halihazırda ekonomik bir daralma yaşayan İsmailağa Cemaati içindeki krizi daha da derinleştiriyor. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaat içinde ciddi bir “kan kaybı” yaşandığı, bağışların bıçak gibi kesildiği ve hocalar arası rekabetin kızıştığı bir sır değil. Hatta ekonomik sıkıntılar nedeniyle medreselerde görev yapan bazı hocaların işten çıkarıldığı bir dönemde, vakıf paralarının bu şekilde buharlaşması, cemaat içindeki fay hatlarını geri dönülmez şekilde kırabilir.

CÜBBELİ AHMET: BU ALTINLAR KİMİN ALTINIYDI?

Cübbeli Ahmet adı ile tanınan ve yaşadığı tartışmaların ardından İsmailağa Cemaatinden kovulan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kayıp altınlar için cemaatin üst yönetimini hedef aldı. Ünlü, paylaşımında "500 kilo altının buharlaştığı Altıneller Kuyumcusu'nda İsmailağa'ya bağlı İDDEF'in ve Mahmut Eren'e bağlı Erenler Vakfı'nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı? Kabirden keramete inanmayanlar, kabirden çarpılmayı gördüler" ifadelerini kullandı.