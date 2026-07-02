Araç sahipleri ve araç almayı düşünenler dikkat. Yüzde 4 yükseldi, 394 bin liraya fırladı

İstanbul’da Primler Cep Yakıyor

Yeni tarifeye göre İstanbul’da:

4. basamakta bir otomobil için prim 18 bin 789 lira

En riskli sürücü (0. basamak): 56 bin 367 lira

En düşük riskli sürücü (8. basamak): 9 bin 395 lira

Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde 500’e yaklaştı.