Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan verilere göre, trafik sigortası primleri yüzde 4 artırıldı.
Araç sahipleri ve araç almayı düşünenler dikkat. Yüzde 4 yükseldi, 394 bin liraya fırladı
Yaklaşık 34 milyon araç sahibi Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortası primlerindeki yeni zamla karşı karşıya. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) açıkladığı verilere göre primlere yüzde 4 oranında zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...Züleyha Öncü
İstanbul’da Primler Cep Yakıyor
Yeni tarifeye göre İstanbul’da:
4. basamakta bir otomobil için prim 18 bin 789 lira
En riskli sürücü (0. basamak): 56 bin 367 lira
En düşük riskli sürücü (8. basamak): 9 bin 395 lira
Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde 500’e yaklaştı.
Ankara ve İzmir’de Tablo
Ankara:
En yüksek prim: 54 bin 772 lira
En düşük prim: 9 bin 129 lira
İzmir:
En yüksek prim: 53 bin 177 lira
En düşük prim: 8 bin 863 lira
Taksilerde Yüksek Artış
Ticari taksilerde primler dikkat çekti:
İstanbul’da 160 bin 593 liraya kadar çıktı
En düşük basamakta bile 26 bin liranın üzerinde
Otobüslerde Rekor Seviye
En çarpıcı artış ise otobüslerde görüldü:
31 koltuk ve üzeri otobüslerde
En yüksek prim: 394 bin 539 lira
En düşük prim: 65 bin 757 lira
Sigortasız Trafiğe Çıkmanın Bedeli Ağır
Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücüler için:
1.246 lira ceza
Araç trafikten men
Kazaya karışılması halinde:
2.039 lira ek ceza
Karşı tarafın zararı sürücü tarafından karşılanıyor
Gecikene Ek Zam
Sigortasını zamanında yaptırmayanlar için:
Her 30 gün için yüzde 5 ek prim (sürprim)
Toplam artış yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor
Uzmanlar, artan maliyetler nedeniyle araç sahiplerinin poliçelerini zamanında yenilemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.