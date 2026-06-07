2026 Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Venezuela’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

A Spor’a konuşan tecrübeli futbolcu, hazırlık dönemini iki galibiyetle tamamlamanın sevindirici olduğunu ifade ederken, takımın performansıyla ilgili özeleştirilerde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, “Hazırlık dönemini 2’de 2 ile kapatmak güzel oldu. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan bir oyun vardı. Çok daha iyi oynayabilirdik. Rakibimize fazla pozisyon verdik” dedi.

Dünya Kupası’nda çok daha güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını hatırlatan milli futbolcu, “Venezuela’dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Bu nedenle konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gerekiyor. Soyunma odasında da bunları konuştuk ve kendi özeleştirimizi yaptık” ifadelerini kullandı.