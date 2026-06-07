Şarkıcı Sefo, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" kapsamında konser verdi. Konser, Atatürk Havalimanı Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sefo, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı " Türkiye'm" şarkısını da ilk kez Sıfır Atık Festivali'nde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sefo, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sıfır atık projelerini destekleyen biri olarak festivalde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Sefo, Milli Takım için bestelediği şarkısıyla ilgili de. Çok güzel bir klip hazırladık. Maçları da takip edeceğim. Milli Takım'ın maçları için sabaha kadar ayakta olacağız." ifadelerini kullandı.

Sefo, Türkiye Millî Futbol Takımı için “Bilmem Mi” şarkısına yaptığı marş düzenlemesinin klibini yayınladı.