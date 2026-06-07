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Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde yaşanan sıra dışı olay, bölgede bulunan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Balık tutan vatandaşlar, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta denizin aniden kabardığını ve ardından girdap benzeri bir hareket oluştuğunu fark etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, denizdeki kabarmayla birlikte patlama benzeri sesler duyuldu ve çevreye kötü koku yayıldı. Olayın yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

VATANDAŞLAR İLK KEZ GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlardan Fikret Gül, denizin önce yükseldiğini ardından içine çekildiğini belirterek, daha sonra yeniden yukarı doğru hareket ettiğini ve patlama benzeri bir görüntü oluştuğunu söyledi.

Ahmet Yıldız ise denizdeki kabarmanın ardından kötü kokulu bir tabakanın yüzeye çıktığını ifade ederek, yıllardır bölgede bulunduğunu ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getirdi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydeden Erdi Gökağaç da denizin dibinden siyah renkli bir kabarıklığın yüzeye çıktığını ve olayın yaklaşık 10 dakika devam ettiğini belirtti.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Cide Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kazım Yılmaz, yaşanan durumun bölgede zaman zaman görülebilen doğal bir olay olduğunu söyledi.

Yılmaz, liman çevresinde biriken organik atıkların zamanla gaz oluşturduğunu, anafor hareketleriyle sıkışan gazın yüzeye çıkarak bu tür görüntülere neden olabildiğini ifade etti. Özellikle yaz aylarında ve bazı hava koşullarında benzer olayların görülebildiğini belirten Yılmaz, durumun olağan dışı bir tehlike oluşturmadığını kaydetti.