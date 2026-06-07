Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak

UZAKTAN ŞUTLARIYLA FARK YARATTI

La Liga’da Elche’ye karşı yaklaşık 70 metreden attığı golle hafızalara kazınan Arda Güler’in bu şut denemesi de yeniden gündeme geldi. Atılan o muazzam gol Dünya basınında da geniş yankı uyandırmış ve sezonun golü seçilerek ödüllendirilmişti.