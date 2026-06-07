Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. TSİ 01.00’de başlayan karşılaşma, Inter Miami FC Stadı’nda oynandı.
Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak
2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi moral depoladı. Öte yandan maçın yıldızı olan milli futbolcumuzun da performansını tüm dünya konuşacak gibi duruyor. İşte detaylar...Baran Yalçın
MİLLİLER GERİDEN GELİP KAZANDI
Venezuela, 13. dakikada Mendoza’nın golüyle 1-0 öne geçti. 44. dakikada ise yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz’a çarpan top ağlara gitti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
YUNUS AKGÜN’ÜN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
54. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından attığı enfes golle A Milli Takım’ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.
DÜNYA KUPASI GRUBU BELLİ
D Grubu’nda mücadele edecek olan “Bizim Çocuklar”; Avustralya, ABD ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Hazırlık maçında öne çıkan isimlerden biri Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldız, özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.
Barış Alper Yılmaz’ın golünde kornerden doğrudan kaleyi yoklayan Arda Güler’in şutu direkten döndü.
DÜNYA BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yunus Akgün’ün golünde de asist yapan Arda Güler’in uzaktan şut denemeleri ve büyük maçlardaki performansı daha önce Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Özellikle Bayern Münih karşısında attığı goller de futbol dünyasında büyük ses getirmişti.
UZAKTAN ŞUTLARIYLA FARK YARATTI
La Liga’da Elche’ye karşı yaklaşık 70 metreden attığı golle hafızalara kazınan Arda Güler’in bu şut denemesi de yeniden gündeme geldi. Atılan o muazzam gol Dünya basınında da geniş yankı uyandırmış ve sezonun golü seçilerek ödüllendirilmişti.
Arda Güler'in özellikle kornerden kaleyi yokladığı an ve maçta gösterdiği performans tüm dünyada geniş yankı uyandıracak gibi duruyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
14 Haziran
07.00 | Avustralya - Türkiye
20 Haziran
07.00 | Türkiye - Paraguay
26 Haziran
05.00 | Türkiye - ABD