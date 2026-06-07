Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Spor Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak

Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak

2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi moral depoladı. Öte yandan maçın yıldızı olan milli futbolcumuzun da performansını tüm dünya konuşacak gibi duruyor. İşte detaylar...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 1

Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. TSİ 01.00’de başlayan karşılaşma, Inter Miami FC Stadı’nda oynandı.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 2

MİLLİLER GERİDEN GELİP KAZANDI

Venezuela, 13. dakikada Mendoza’nın golüyle 1-0 öne geçti. 44. dakikada ise yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz’a çarpan top ağlara gitti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 3

YUNUS AKGÜN’ÜN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

54. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından attığı enfes golle A Milli Takım’ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 4

DÜNYA KUPASI GRUBU BELLİ

D Grubu’nda mücadele edecek olan “Bizim Çocuklar”; Avustralya, ABD ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 5

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlık maçında öne çıkan isimlerden biri Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldız, özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 6

Barış Alper Yılmaz’ın golünde kornerden doğrudan kaleyi yoklayan Arda Güler’in şutu direkten döndü.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 7

DÜNYA BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yunus Akgün’ün golünde de asist yapan Arda Güler’in uzaktan şut denemeleri ve büyük maçlardaki performansı daha önce Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 8

Özellikle Bayern Münih karşısında attığı goller de futbol dünyasında büyük ses getirmişti.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 9

UZAKTAN ŞUTLARIYLA FARK YARATTI

La Liga’da Elche’ye karşı yaklaşık 70 metreden attığı golle hafızalara kazınan Arda Güler’in bu şut denemesi de yeniden gündeme geldi. Atılan o muazzam gol Dünya basınında da geniş yankı uyandırmış ve sezonun golü seçilerek ödüllendirilmişti.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 10

Arda Güler'in özellikle kornerden kaleyi yokladığı an ve maçta gösterdiği performans tüm dünyada geniş yankı uyandıracak gibi duruyor.

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Venezuela maçının yıldızı oldu: Milli futbolcuyu tüm dünya konuşacak - Resim: 11

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran

07.00 | Avustralya - Türkiye

20 Haziran

07.00 | Türkiye - Paraguay

26 Haziran

05.00 | Türkiye - ABD

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