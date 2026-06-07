Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep'te sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Şehitkamil ilçesinde bir kişinin küçük kızını darbettiği ve saçından tutarak motosikletle sürüklediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K. isimli şahıs, motosikletle yanına yaklaştığı kızı Y.K.'ye sokak ortasında tokat attı. Şüphelinin daha sonra motosikleti hareket ettirerek küçük kızı saçından tuttuğu ve sürüklediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli baba gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, küçük kızın vücudunda darp izleri tespit edildiği ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, çocuğun verdiği ifadelerde babasının kendisine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını söylediği belirtilirken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.K. hakkında gözaltı işlemi uygulandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.