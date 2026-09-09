UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Roma karşılaşması için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Kartal, İtalyan ekibini detaylı şekilde analiz ettiklerini söyledi.

'ROMA TARİHİNİN EN GÜÇLÜ KADROSUNA SAHİP'

Rakibin gücüne dikkat çeken İsmail Kartal, "Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık, güzel antrenmanlar yaptık. Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar" dedi.

'FARKLI BİR DİZİLİŞİMİZ OLACAK'

Roma karşısındaki planlarına değinen deneyimli teknik adam, yalnızca savunmaya odaklanmayacaklarını belirtti.

Kartal, "Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz. Tüm oyuncularımız değerli, her sistemde oynamayı bilen oyuncular ve yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak" ifadelerini kullandı.

ROMA'NIN RİSK ALDIĞI BÖLGELERE DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin tamamen geçiş oyununa dayalı bir anlayışla sahada olmayacağını söyleyen Kartal, "Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız." sözleriyle Roma'nın pres yaparken bıraktığı alanlardan yararlanmayı hedeflediklerini aktardı.

ASENSIO FORMA GİYEMEYECEK

Takımdaki eksiklerle ilgili de bilgi veren İsmail Kartal, "Elimizde çok değerli oyuncular var. Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

'OYUNCULARIMDAN ÇOK EMİNİM'

Fenerbahçe'nin 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne de değinen Kartal, "Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.