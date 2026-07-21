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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlıyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluş TV100'e açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen İsmail Kartal bu maçı oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kartal ayrıca taraftarın merakla beklediği yeni transfer Mason Greenwood'un da maçta süre alabileceğini açıkladı.

İSMAİL KARTAL: 'GREENWOOD VE ASENSIO SÜRE ALABİLİR'

İsmail Kartal'ın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Bu kamp döneminde taktik antrenmanlarda oyun felsefemizi anlattık. Bunun büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler.

Greenwood'a bugün gidişata göre kısa bir süre vermek istiyoruz. Asensio'nun geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Bugün ona da gidişata göre kısa bir süre verebiliriz.

Bu akşam rakibimizin taktik anlayışını oyuncularımıza çok iyi anlattık. İyi çalıştık. Taraftarlarımızı bu akşam mutlu etmek istiyoruz."