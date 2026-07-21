21 Temmuz 2026 tarihinde altın piyasasında gözlemlenen anlık dalgalanmalar, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) ile uluslararası ons fiyatlamaları çerçevesinde şekillenmektedir.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Temmuz 2026)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam saatleri itibarıyla 4 bin 19 dolar seviyesinden işlem görürken; Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselerek 6 milyon 90 bin 300 liraya ulaştı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar?Züleyha Öncü
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda Yüzde 1,2'lik Yükseliş
İç piyasada toptan altın işlemlerinin kalbi sayılan Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda hareketli saatler geride kaldı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanış seansına kıyasla yüzde 1,2 oranında değer kazanarak 6 milyon 90 bin 300 lira seviyesine tırmandı. Gün içerisinde gerçekleşen alımlarla birlikte Borsa İstanbul'da altının kilogram fiyatı yükseliş çizgisini sürdürdü.
Uluslararası Piyasalarda Ons Altın 4 Bin 19 Dolar Bandında
Küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde şekillenen uluslararası emtia piyasalarında da gözler ons altına çevrilmiş durumda. Küresel ölçekte ons altın, dün akşam seansı itibarıyla 4 bin 19 dolar seviyelerinden işlem görerek kritik psikolojik eşiğin üzerindeki tutunuşunu pekiştirdi.
Ons fiyatındaki bu yatay ve yukarı yönlü hareket, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlamalarına doğrudan destek sundu.
21 Temmuz Salı gününün ilk saatlerinden itibaren birikimlerini değerlendirmek veya düğün sezonu kapsamında alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, fiziki ve ekran fiyatları arasındaki farkları araştırmaya devam ediyor.
Serbest piyasada gram altın 6 bin 140 lira bandından işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 38 lira seviyelerinden alıcı buluyor.
Peki 21 Temmuz 2026 altın fiyatları bugün ne kadar?
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.049,24 dolar
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.144,51 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.046,27 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın satış fiyatı: 20.092,55 TL
TAM ALTIN
Tam altın satış fiyatı: 40.076,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.894,00 TL
GREMSE ALTIN
Gremse altın satış fiyatı: 99.942,00 TL
UYARI: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir.