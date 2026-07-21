Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları değişti (21 Temmuz 2026)

GÜNÜ NASIL KAPATTI VE MEVCUTTA NE KADAR?

Kapanışa doğru gelen kâr satışlarıyla bir miktar dengelenen piyasada gram altın günü yaklaşık %1,5'lik bir primle 6.172 TL seviyesinden tamamladı. Anlık veriler itibarıyla serbest piyasada gram altın 6.170 TL ile 6.175 TL aralığında alıcı bulmaya devam ediyor.