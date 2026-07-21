Serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da bugün altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldüren bir performans sergiledi. Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ile merkez bankalarının güçlü talebi, ons fiyatı üzerinden iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan yukarı taşıdı.
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları değişti (21 Temmuz 2026)
Küresel jeopolitik gerilimler ve ons altındaki tırmanışla güne hızlı başlayan gram altın, gün içinde 6.198 TL’yi gördükten sonra günü %1,5 primle 6.172 TL’den tamamladı. Anlık olarak 6.170 TL bandında seyreden gram altında uzmanlar, 6.200 TL üzerinin yeniden test edilebileceğini öngörüyor.Kaynak: Haber Merkezi
GÜNE NASIL BAŞLADI, GÜN İÇİNDE NERELERİ GÖRDÜ?
Altın piyasası güne yükseliş eğilimiyle başlayarak ilk işlemlerde gram altın bazında 6.068 TL seviyelerini geride bıraktı.
Gün ortasına doğru küresel piyasalardan gelen alım talebinin etkisiyle ivme kazanan gram altın, gün içerisindeki en yüksek seviye olarak 6.198 TL bandına kadar tırmandı. Uluslararası piyasalarda ons altın ise güne başladığı seviyelerden hızlı bir sıçrama yaparak 4.069 dolar eşiğini aştı.
GÜNÜ NASIL KAPATTI VE MEVCUTTA NE KADAR?
Kapanışa doğru gelen kâr satışlarıyla bir miktar dengelenen piyasada gram altın günü yaklaşık %1,5'lik bir primle 6.172 TL seviyesinden tamamladı. Anlık veriler itibarıyla serbest piyasada gram altın 6.170 TL ile 6.175 TL aralığında alıcı bulmaya devam ediyor.
Ziynet altını kanadında da benzer bir yükseliş grafiği izlendi.
Gün içinde 10.000 TL psikolojik sınırını aşan çeyrek altın şu saatlerde 10.090 TL seviyelerinden satılırken, yarım altın 20.180 TL, Cumhuriyet altını ise 41.345 TL seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası ons altın fiyatı ise anlık olarak 4.067 dolar civarında tutunmayı sürdürüyor. Piyasa uzmanları, ons altındaki 4.050 dolar desteğinin korunduğu sürece iç piyasada gram altının 6.200 TL ve üzerindeki direnç noktalarını yeniden test edebileceğini öngörüyor.