Sosyal güvenlik gündemini sarsan emekli maaş artışları ve yasal süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mayıs ayından bu yana dile getirdiği tablonun birebir gerçekleştiğini vurguladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun 'Kesin' dedi: Emekli maaşına ek zam açıklaması
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçim öncesi emekliye mutlaka bir dokunuş yapılacağını belirten Erdursun emekli maaşına ek zam için tarih verdi.Gülsüm Hülya Sundu
En düşük emekli maaşı fark ödemeleri temmuz ayına yetişmeyeceğini söylenen ve kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan düzenlemeler hakkında konuşan Erdursun, şu "Yasal düzenleme Temmuz’a yetişmez, Ağustos ayına kalır dedik. Nisan ve Mayıs aylarında 23.600 TL civarında bir emekli aylığı olacağını tablolarla sunuyordum. Aynen dediğimiz gibi 23.552 TL oldu” dedi.
Memur emeklileri ile en düşük emekli aylığı alanların durumundaki farka dikkat çeken Erdursun, memurların aylıklarını peşin aldıkları için farkların sonradan yatırıldığını, en düşük aylık için ise Meclis onayı ve Cumhurbaşkanı imzası gerektiğini hatırlattı.
Erdursun, hak sahiplerinin 17 Ağustos itibarıyla hem güncel aylıklarını hem de biriken farklarını alacaklarını belirtti.
Sektörel ve bölgesel asgari ücret tartışmalarına da değinen Erdursun, Türkiye’deki mevcut karmaşık yapıda böyle bir sistemin denetiminin son derece güç olacağını savundu.
İstatistiki verilerle tabloyu özetleyen Erdursun, “Brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075 TL SGK tavan bildirimi asgari ücretin 9 katı 297 bin TL oldu. Ortalama ücret ise asgari ücretin yaklaşık 1.7 katı (49.000 TL) kaydetti” şeklinde detayları paylaştı.
Bölgesel asgari ücretin iç göçü tetikleyebileceğine işaret eden Erdursun, "Kars’ta düşük, İstanbul’da yüksek asgari ücret yaparsanız, zaten kalabalık olan İstanbul maliyetine rağmen yüksek ücret için tercih sebebi olabilir. Bu yapının altından kalkmak zor" dedi.
Gelecek dönemdeki olası seçim ve referandum senaryolarını analiz eden Özgür Erdursun, hükümetin sandığa gitmeden önce emekliler için mutlaka bir adım atacağını öngördü.
Düzenlemenin şekli ne olursa olsun bir artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Erdursun, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"2027 yılının belki Ocak ayında ya da temmuzundan itibaren kesinlikle olur. Seyyanen artış mı, refah payı mı, ek ödeme mi bilmiyorum ama emekliye muhakkak bir şeyler verilecek. Belli düzenlemeler yapılıp seçime öyle gidilecek. Ancak burada asıl önemli olan Türkiye’nin gerçek ekonomisi, enflasyon verileri, ithalat, ihracat ve turizm gelirleridir."