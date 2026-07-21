SGK uzmanı Özgür Erdursun 'Kesin' dedi: Emekli maaşına ek zam açıklaması

"2027 yılının belki Ocak ayında ya da temmuzundan itibaren kesinlikle olur. Seyyanen artış mı, refah payı mı, ek ödeme mi bilmiyorum ama emekliye muhakkak bir şeyler verilecek. Belli düzenlemeler yapılıp seçime öyle gidilecek. Ancak burada asıl önemli olan Türkiye’nin gerçek ekonomisi, enflasyon verileri, ithalat, ihracat ve turizm gelirleridir."