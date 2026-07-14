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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirerek Marsilya'dan Mason Greenwood'u 39.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Sarı Lacivertliler bu transferle birlikte yeni sezon öncesi hücum hattını da önemli ölçüde güçlendirmiş oldu.

Avusturya kampının son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSMAİL KARTAL: 'ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK'

İsmail Kartal Mason Greenwood transferi hakkında "Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda başkanımızla, yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Greenwood transferine onay vermiştik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.