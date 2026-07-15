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Kaynak: Haber Merkezi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Bebek'in simge yapılarından Bebek Otel incelemeye alınmıştı.

Polisin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, otelin uyuşturucu ticareti ile fuhuş organizasyonlarının merkezi olarak kullanıldığına ilişkin iddialar soruşturma dosyasına yansımıştı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, otelde yürütüldüğü öne sürülen yasa dışı faaliyetlerin yalnızca uyuşturucu ve fuhuşla sınırlı kalmadığını değerlendirdi. Dosyaya giren bulgulara göre, otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın tesiste kumar organizasyonları düzenlediği de iddialar arasında yer aldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.