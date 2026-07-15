15 Temmuz Cuma akşamı saat 22.00 sularında İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin askeri unsurlar ve tanklar tarafından tek taraflı olarak kapatılmasıyla hareketlilik ilk kez gözler önüne serildi.
Karanlık başlayıp zaferle biten o gece: İşte 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik saatler
Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimi, milletin tarihi direnişiyle bozguna uğratıldı. İstanbul ve Ankara'da başlayan hain kalkışmanın dakika dakika tüm bilinmeyen yönleri ve o gecenin kaderini değiştiren tarihi dönüm noktaları...Haber Merkezi
Eş zamanlı olarak Ankara semalarında alçak uçuş yapan F-16 savaş jetleri, başkentte olağanüstü bir durumun yaşandığının habercisi oldu.
Yaklaşık yarım saat sonra Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndan yükselen silah sesleri ve helikopterlerden açılan ateş, durumun ciddiyetini ortaya koydu.
Bu sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin alındığı belirlendi.
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.02'de televizyon kanallarına bağlanarak ordudaki bir grubun kalkışma başlattığını belirten ilk resmi açıklamayı yaptı.
KORSAN BİLDİRİ VE TARİHİ SOKAK ÇAĞRISI
Gece yarısına doğru TRT binasını işgal eden darbeciler, saat 00.13’te kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırarak hazırladıkları korsan darbe bildirisini spikere zorla okuttu.
Bu kalkışmaya karşı en büyük kırılma noktası ise saat 00.24'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayına FaceTime üzerinden bağlanmasıyla yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milleti meydanlara ve havalimanlarına davet eden tarihi çağrısının ardından Türkiye genelinde camilerden sela sesleri yükseldi. Milyonlarca vatandaş sokağa dökülerek tankların önüne adeta etten duvar ördü.
ÖMER HALİSDEMİR'İN DESTANI VE TBMM'NİN BOMBALANMASI
Saat 01.15 sıralarında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin gidişatını değiştiren bir kahramanlık destanı yazıldı. Darbeci general Semih Terzi, aldığı talimatla hareket eden Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Halisdemir orada şehit edilse de bu hamle darbecilerin planlarını altüst etti.
İlerleyen saatlerde, milli iradenin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilleri içerideyken F-16'lar tarafından bombalandı ve binada büyük hasar oluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak ise saat 03.20’de, emniyeti sağlanan İstanbul Atatürk Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.
DARBENİN BASTIRILMASI VE AĞIR BİLANÇO
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte direniş meyvesini vermeye başladı. Saat 06.40'ta köprüdeki darbeci askerler silahlarını bırakarak emniyet güçlerine teslim oldu.
Saat 08.32'de Akıncı Üssü'ne yapılan operasyonla kurtarılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çankaya Köşkü'ne ulaştırıldı. Saat 12.57'de ise darbe girişiminin tamamen bastırıldığı resmen açıklandı.
Hain kalkışmanın engellenmesi sürecinde vatan savunmasında 251 kişi şehit düşerken, 2 bin 734 vatandaş ise yaralanarak gazilik unvanı aldı.