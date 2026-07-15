Karanlık başlayıp zaferle biten o gece: İşte 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik saatler

ÖMER HALİSDEMİR'İN DESTANI VE TBMM'NİN BOMBALANMASI

Saat 01.15 sıralarında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin gidişatını değiştiren bir kahramanlık destanı yazıldı. Darbeci general Semih Terzi, aldığı talimatla hareket eden Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Halisdemir orada şehit edilse de bu hamle darbecilerin planlarını altüst etti.