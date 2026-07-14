Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geldi.
Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanarak Avusturya kampını galibiyetle noktaladı.
GOLLER İRFAN CAN VE KEREM'DEN
Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı ve 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekibin tek golü ise Danek'ten geldi.
KAMPI ÜÇTE ÜÇLE TAMAMLADI
Fenerbahçe, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında etkili bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertliler ilk hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker'i 5-0, ikinci maçta ise Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etmişti.
LASK Linz karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle birlikte Fenerbahçe, kamp dönemini 3 hazırlık maçında 3 galibiyet alarak tamamladı.