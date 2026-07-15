2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen İspanya'da Teknik Direktör Luis de la Fuente, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Finale yükselmenin büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren İspanyol teknik adam, takımının bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

'BU OYUNCU GRUBU OLAĞANÜSTÜ'

Duygularını paylaşan De la Fuente, Dünya Kupası finaline yükselmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu duyguyu tarif etmek zor ama saf bir sevinç. Bu oyuncu grubu olağanüstü. Devam etmek, daha da iyisini yapmak istiyoruz. Atmamız gereken bir adım daha var ve istediğimizi başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

'FİNALDE OLMAK BİR AYRICALIK'

"Çok fazla birikmiş gerilim var. Dünya Kupası finalinde olmak bir sorumluluk ama aynı zamanda bir ayrıcalık. Dört yıl önce bir fikirle başladığımız bu yolculuk bizi buraya getirdi."

'AZMİMİZ VE YETENEĞİMİZLE HAK ETTİK'

"Soyunma odasında dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağımızı söylemiştik. Ancak onların da dünyanın en iyilerinden biriyle karşılaşacağını biliyorduk. Biz bunu azmimiz ve yeteneğimizle hak ettik. Oyuncularım zor olanı kolay gibi gösteriyor. Onlarla gurur duyuyorum ve çok mutluyum."