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Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan ilk açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Ardından hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyuran Fenerbahçe, Greenwood'un transferi için 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle Marsilya'ya 39.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Bu bonservis bedeliyle birlikte Greenwood Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."