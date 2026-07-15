OLAYLAR

1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.

1240 - İsveç Krallığı ile Novgorod Cumhuriyeti arasında Neva Muharebesi gerçekleşti.

1410 - Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden biri olan Grunwald Muharebesi gerçekleşti.

1521 - Herke Kuşatması sonucu adanın fethi.

1799 - Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.

1840 - Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.

1870 - Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra ABD'ye tekrar kabul edilen son Konfedere eyalet oldu.

1886 - Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1926 - Viyana'da göstericilere ateş açan Polis, 89 kişinin ölümüne yol açtı.

1933 - Sanat ve edebiyat dergisi Varlık yayımlanmaya başladı.

1953 - Uşak il oldu.

1954 - Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1955 - Nobel Ödülü almış on sekiz bilim insanı, nükleer silah karşıtı bir deklarasyon yayınladılar (Mainau Deklarasyonu). Sonradan bunlara otuz dört bilim insanı daha katıldı.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.

1981 - Ankara'da 14/15 Ekim 1978 gecesi sol görüşlü Veli Güneş ve Halim Kaplan'ı öldüren Çuval Cinayeti sanıkları sağ görüşlü militanlar Fikri Arkan ve Kemal Özdemir, ölüm cezasına çarptırıldı.

1983 - Orly Havalimanı saldırısı: Paris'in Orly Havalimanı'nda bulunan THY Bürosu'na, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 8 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

1997 - İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace, Miami, Florida'daki evinin önünde Andrew Cunanan adlı Filipinli bir eşcinsel tarafından öldürüldü.

1997 - Slobodan Milosevic, Yugoslavya Devlet Başkanı seçildi.

2008 - Bağdat'ın 60 km kuzey doğusundaki Bakuba şehrinde, iki intihar bombacısının bir askeri kampa düzenlediği eylemde en az 28 kişi öldü. 23 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

2014 - Rusya'da, Moskova metrosu'nda oluşan bir kaza sonucu 24 kişi hayattını kaybetti ve yaklaşık 160 kişi yaralandı.

2016 - Türkiye'de, TSK'daki bir grup asker tarafından askerî darbe teşebbüsünde bulunuldu.

2018 - Fransa Millî Futbol Takımı 2. kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

DOĞUMLAR

980 - Ichijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 66. imparatoru (ö. 1011)

1606 - Rembrandt, Hollandalı ressam ve baskı ustası (ö. 1669)

1738 - Jacques-André Naigeon, Fransız sanatçı ve ateist filozof (ö. 1810)

1779 - Clement Clarke Moore, Amerikalı şair (ö. 1863)

1798 - Aleksandr Gorçakov, Rus diplomat ve devlet insanı (ö. 1883)

1848 - Vilfredo Pareto, İtalyan iktisatçı ve sosyolog (ö. 1923)

1892 - Walter Benjamin, Alman filozof, edebiyat eleştirmeni, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı (ö. 1940)

1899 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve politikacı (ö. 1954)

1904 - Rudolf Arnheim, Alman-ABD'li yazar, sanat ve film kuramcısı ve algısal psikolog (ö. 2007)

1914 - Howard Vernon, İsviçreli oyuncu (ö. 1996)

1915 - Albert Ghiorso, Amerikalı bir nükleer fizikçidir (ö. 2010)

1917 - Nur Muhammed Tereki, Peştun asıllı Afgan siyasetçi (ö. 1979)

1918 - Bertram Neville Brockhouse, Kanadalı fizikçi. 1994 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü (ö. 2003)

1919 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (ö. 1999)

1921 - Robert Bruce Merrifield, Amerikalı biyokimyager, akademisyen ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2006)

1922 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2018)

1923 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (ö. 2009)

1925 - D. A." Pennebaker, Amerikalı belgesel film yapımcısı, yönetmen ve yazardır (ö. 2019)

1926 - Leopoldo Castelli, Arjantinli general ve devlet adamı (ö. 2003)

1926 - Raymond Gosling, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin ile birlikte DNA'nın yapısını keşfeden Britanyalı bilim insanı (ö. 2015)

1927 - Nan Martin, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusudur (ö. 2010)

1927 - Carmen Zapata, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1927 - Joe Turkel, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2022)

1928 - Carl Woese, Amerikalı bir mikrobiyolog (ö. 2012)

1930 - Jacques Derrida, Fransız filozof (ö. 2004)

1931 - Clive Cussler, Amerikalı romancı (ö. 2020)

1932 - Arjan Adarov, Altay yazar (ö. 2005)

1933 - Guido Crepax, İtalyan çizgi romancı, yazar, grafik sanatçısı (ö. 2003)

1934 - Harrison Birtwistle, Britanyalı opera ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 2022)

1934 - Eva Krížiková, Slovak aktris (ö. 2020)

1935 - Ken Kercheval, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1937 - Waylon Jennings, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2002)

1939 - Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)

1939 - Aníbal Cavaco Silva, Portekiz siyasetçi

1940 - Robert Winston, İngiliz politikacı

1943 - Evan Williams, İskoç profesyonel futbolcu ve antrenör (ö. 2025)

1943 - Jocelyn Bell Burnell, Kuzey İrlandalı astrofizikçi

1944 - Jan-Michael Vincent, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)

1945 - David A. Granger, Guyanalı emekli asker ve siyasetçi

1946 - Achim Mentzel, Alman müzisyen ve oyuncu (ö. 2016)

1946 - Hassanal Bolkiah, Brunei Sultanlığı'nın 29. Sultanı

1946 - Linda Ronstadt, Amerikalı kadın rock yıldızı

1947 - Roky Erickson, Amerikalı rock şarkıcısı, söz yazarı, armonika sanatçısı ve gitarist (ö. 2019)

1948 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (ö. 2015)

1949 - Carl Bildt, İsveçli siyasetçi ve diplomat

1949 - Hilmi Güler, Türk siyasetçi

1949 - Trevor Charles Horn, İngiliz pop müziği kayıt prodüktörü, şarkı yazarı, müzisyen ve şarkıcı

1949 - Muhammed bin Raşid el-Mektum, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı

1949 - Richard Russo, Amerikalı romancı, kısa öykü yazarı, senarist ve öğretmen

1951 - Jesse Ventura, Amerikalı aktör, profesyonel güreşçi, siyasetçi ve yazar

1952 - Terry O'Quinn, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi

1952 - Johnny Thunders, Amerikalı müzisyen (ö. 1991)

1953 - Jean-Bertrand Aristide, Haitili politikaci

1953 - Alicia Bridges, Amerikalı şarkıcı

1954 - Georgios Kaminis, Yunan Amerikan parlamenter ve anayasa hukuku profesörü

1954 - Mario Kempes, Arjantinli futbolcu

1955 - Cevdet Şekerbegoviç, Boşnak futbolcu

1955 - Harun Kolçak, Türk pop şarkıcısı (ö. 2017)

1956 - Ian Curtis, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1980)

1956 - Joe Satriani, Amerikalı gitarist

1958 - Bergen, Türk şarkıcı (ö. 1989)

1958 - Tyberii Korponai, Sovyet-Ukraynalı futbolcu (ö. 2021)

1959 - Vincent Lindon, Fransız oyuncu

1961 - Jean-Christophe Grangé, Fransız polisiye yazarı

1961 - Forest Whitaker, Amerikalı oyuncu

1962 - Metin Özülkü, Türk müzisyen

1962 - Settar Tanrıöğen, Türk sinema ve dizi film oyuncusu

1963 - Brigitte Nielsen, Danimarkalı aktris, model ve şarkıcı

1964 - Galyn Görg, Amerikalı oyuncu ve dansçı (ö. 2020)

1968 - Deniz Arcak, Türk şarkıcı

1970 - Tarkan Gözübüyük, Türk bas gitarist

1972 - İnci Türkay, Türk dizi oyuncusu

1973 - Brian Austin Green, Amerikalı oyuncu

1976 - Marco Di Vaio, İtalyan eski millî futbolcu

1976 - Juan Francisco Garcia, İspanyol futbolcu

1976 - Gabriel Jesus Iglesias, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1976 - Jim Jones, Amerikalı hip hop sanatçısı

1976 - Diane Kruger, Alman model ve aktris

1977 - Canan Ergüder, Türk oyuncu

1977 - Lana Parrilla, Amerikalı oyuncu

1979 - Alexander Frei, İsviçreli eski millî futbolcu

1980 - Bruno Mbanangoyé Zita, Gabonlu futbolcu

1981 - Alou Diarra, Fransız futbolcu

1982 - Melis Birkan, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Sinan Sofuoğlu, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2008)

1985 - Burak Yılmaz, Türk futbolcu

1986 - David Abraham, Arjantinli futbolcu

1986 - Yahya Abdul-Mateen, Amerikalı oyuncu

1988 - Shkëlzen Gashi, İsviçreli futbolcu

1989 - Alisa Kleybanova, Rus tenisçisi

1990 - Damian Lillard, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Olly Alexander, İngiliz şarkıcı ve oyuncu

1990 - Burutay Subaşı, Türk millî voleybolcu

1991 - Danilo, Brezilyalı millî futbolcu

1991 - Derrick Favors, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1992 - Wayde van Niekerk, Güney Afrikalı atlet

1993 - Ömer Arslan, Türk futbolcu

1994 - Pelin Bilgiç, Türk basketbolcu

1995 - Elyar Fox, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1995 - İrfan Can Kahveci, Türk millî futbolcu

2002 - Samuel Asoma, Belçikalı futbolcu

2008 - Iain Armitage, Amerikalı oyuncu ve tiyatro eleştirmeni

ÖLÜMLER

1015 - I. Vladimir, Hristiyanlığı benimseyen ilk Kiev büyük prensi (d. 958)

1274 - Bonaventura - fransiskan Kardinal, felsefeci ve düşünürü (d. 1217)

1410 - Ulrich von Jungingen, Töton Şövalyeleri'nin 26. Büyük Üstadı (d. 1360)

1542 - Lisa del Giocondo, Floransalı Gherardini ailesinin bir üyesi (Leonardo da Vinci tarafından Mona Lisa adıyla tablosu yapılan) (d. 1479)

1626 - Isabella Brant, Flaman ressam Peter Paul Rubens'in birkaç portresini yapan ilk eşi (d. 1591)

1695 - Eremya Çelebi Kömürciyan, Ermeni şair, tarihçi, tercüman ve matbaacısı (d. 1637)

1750 - Vasili Tatişçev, Rus İmparatorluk devlet adamı, tarihçi, filozof ve etnograftır (d. 1686)

1861 - Adam Czartoryski, Polonyalı devlet adamı ve siyasetçi (d. 1770)

1857 - Carl Czerny, Avusturyalı piyanist, besteci ve müzik öğretmeni (d. 1791)

1858 - Alexandr Ivanov, Rus ressam (d. 1806)

1868 - William Thomas Green Morton, Amerikalı tıp insanı (d. 1819)

1879 - Johann Friedrich von Brandt, Alman doğa tarihçisi ve hayvan bilimci (d. 1802)

1890 - Gottfried Keller, İsviçreli şair ve siyasetçi (d. 1819)

1904 - Anton Çehov, Rus öykü ve oyun yazarı (d. 1860)

1916 - İlya Meçnikov, Ukraynalı asıllı mikrobiyolog (d. 1845)

1919 - Hermann Emil Fischer, Alman kimyager (d. 1852)

1927 - Constance Markievicz, İrlandalı devrimci ve yurtsever görüşe sahip süfrajet (eski İrlanda Çalışma Bakanı) (d. 1868)

1929 - Hugo von Hofmannsthal, Avusturyalı yazar (d. 1874)

1939 - Paul Eugen Bleuler, İsviçreli psikiyatr (d. 1857)

1940 - Robert Pershing Wadlow, tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insan (d. 1918)

1941 - Walter Ruttmann, Alman yönetmen (d. 1887)

1948 - John J. Pershing, Amerikalı asker (d. 1860)

1956 - Cemil Cahit Toydemir, Türk asker ve siyasetçi (d. 1883)

1969 - Peter van Eyck, Alman-Amerikan oyuncu (d. 1911)

1975 - Fahri Belen, Türk asker ve siyasetçi (d. 1893)

1976 - Joachim Peiper, Waffen-SS Albayı (d. 1915)

1977 - Konstantin Fedin, Rus roman yazarı, edebiyatçı ve şair (d. 1892)

1977 - Esat Mahmut Karakurt, Türk yazar (d. 1902)

1979 - Juana de Ibarbourou, Uruguaylı şair (Güney Amerika'nın en ünlü kadın şairlerinden) (d. 1895)

1979 - Gustavo Díaz Ordaz, Meksikalı siyasetçi (d. 1911)

1980 - Abdurrahman Köksaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1930)

1988 - Tore Keller, İsveçli futbolcu (d. 1905)

1989 - Nesuhi Ertegün, Türk asıllı Amerikalı müzik yapımcısı ve Atlantic Records müzik şirketinin kurucusu (d. 1917)

1992 - Hammer DeRoburt, Naurulu siyasetçi (d. 1922)

1997 - Cengiz Mustafayev, Azeri gazeteci (d. 1960)

1997 - Gianni Versace, İtalyan modacı ve iş insanı (d. 1946)

2010 - Osman Nami Osmanoğlu, Osmanlı Şehzadesi ve radyoloji yüksek mühendisi (d. 1918)

2010 - Selmi Andak, Türk besteci ve köşe yazarı (d. 1921)

2012 - Celeste Holm, Amerikalı tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1917)

2014 - Faruk Ilgaz, Türk spor adamı (d. 1922)

2016 - Ömer Halisdemir, Türk asker (d. 1974)

2016 - Nevzat Yalçıntaş, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1933)

2017 - Anne Buttimer, İrlandalı coğrafyacı (d. 1938)

2017 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2018 - Ronny Fredrik Ansnes, Norveçli arazi (kros) kayakçısı (d. 1989)

2019 - Rex Richards, İngiliz bilim insanı ve akademisyen (d. 1922)

2019 - Olga Vyalikova, Sovyet Rus tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1954)

2020 - Carlotta Barilli, İtalyan aktris (d. 1935)

2020 - Severino Cavalcanti, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)

2020 - İgor Çernıh, Rus görüntü yönetmeni (d. 1932)

2020 - Toke Tufukia Talagi, Niueli siyasetçi (d. 1951)

2021 - Rosario Casado, İspanyol siyasetçi ve eczacı (d. 1961)

2021 - Andrew Fordham, İngiliz profesyonel dart oyuncusu (d. 1962)

2021 - Pyotr Mamonov, Sovyet-Rus rock müzisyeni, söz yazarı ve aktör (d. 1951)

2021 - Soegiharto, Endonezyalı siyasetçi (d. 1955)

2021 - Peter R. de Vries, Hollandalı araştırmacı gazeteci, politikacı ve program yapımcısı (d. 1956)

2025 - Pınar Kür, Türk yazar (d. 1943)

2025 - Emre Törün, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1972)