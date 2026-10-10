Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

'İÇ SAHA MAÇLARINDA ZAMAN ZAMAN STRES YAŞADIKLARINI TAHMİN EDİYORDUK'

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ettik ve çalışmalarımızı buna göre gerçekleştirdik. Rizespor gerçekten iyi, genç ve dinamik bir takım. İç saha maçlarında zaman zaman stres yaşadıklarını tahmin ediyorduk. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Ancak Rizespor'un da etkili atakları oldu. Onlar da bize gol atabilirlerdi.

'YAPTIĞIMIZ HAMLELERLE İSTEDİĞİMİZ SKORU ELDE ETTİK'

Devre arasında oyuncularımıza ikinci yarıda nasıl oynamamız gerektiğini anlattık. Biraz daha ön sahada mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. İyi başladık ve sonrasında yaptığımız hamlelerle istediğimiz skoru elde ettik. Rizespor'un da çok iyi ve net gol pozisyonları vardı. Sonuçta zor bir deplasmandan ve iyi bir kadroya sahip rakipten galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum"