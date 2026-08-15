Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'HERKESİN OYNAMASI GEREKİYOR'

İlk 11'deki değişiklilerle ilgili konuşan deneyimli teknik adam rotasyon kararını şu şekilde açıkladı:

"Aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, onların da oynaması gerektiğini göstermek için yapıyoruz. Takım içerisindeki rekabeti arttırmak için herkesin oynaması gerekiyor. Bu akşam, bu arkadaşlarımıza şans verdik onların da ellerinde geleni yapacaklarına inanıyorum."